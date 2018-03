Sterksten bergop, maar Sanchez is slimmer Wellens & Alaphilippe 07 maart 2018

00u00 0

Goed en slecht nieuws voor Tim Wellens, gisteren, in een rit over geaccidenteerd terrein in Parijs-Nice. Goed: Wellens maakte indruk bergop. Samen met Alaphilippe trok hij er een tijdje op uit. "Je kan zeggen dat ik bergop bij de beste twee was", aldus Wellens. Maar, helaas: met Luis Léon Sanchez glipte in de finale wéér een Astana-renner door de mazen van het net. "41 seconden maak ik niet zomaar goed."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN