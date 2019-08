Exclusief voor abonnees Sterkhouders terug bij foutloos Dinamo Kiev 05 augustus 2019

Net als Club Brugge nam ook tegenstander Dinamo Kiev een goeie start in de competitie. De Oekraïense club won zaterdag met 0-3 op het veld van FK Lviv en gaat zo net als Club met 6 op 6 aan de leiding. Middenvelder Vitalii Buialskyi liet zich opmerken met twee goals, terwijl topaankoop Fran Sol na een schouderblessure zijn rentree vierde. De gewezen aanvaller van Willem II lijkt klaar voor het tweeluik tegen Club en dat geldt ook voor sterspeler Viktor Tsygankov. Nadat de international in de eerste competitiematch een korte invalbeurt kreeg, speelde hij zaterdag al één speelhelft. Vandaag reist Dinamo met een nagenoeg fitte selectie af richting Brugge, waar het om 19 uur in Jan Breydel zal trainen. (TTV)

