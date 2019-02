Sterkhouders in élke linie 23 februari 2019

00u00 0

"Je hebt van die seizoenen dat alles lukt"

Dylan Bronn speelde defensief een sterke wedstrijd. De Franse Tunesiër stond vaak op de goeie plek om Luiks gevaar te ontmijnen. Maar Bronn maakte ook de belangrijke tweede Gentse treffer. Zijn zevende van het seizoen, waarmee hij gedeeld topschutter wordt bij de Buffalo's. "Ik stond er niet eens bij stil dat ik de meeste goals gemaakt heb", lacht Bronn. "Maar je hebt van die seizoenen waarin alles lukt. Ik ben het als centrale verdediger niet gewend om zoveel goals te maken, maar ik ben er wel ontzettend fier op. Zeker omdat het mee voor een belangrijke overwinning gezorgd heeft. Als we vandaag niet gewonnen hadden, zou play-off 1 wel een heel moeilijke missie geworden zijn. Nu behouden we de hoop. Het komt er nu op aan onze volgende tegenstanders niet te onderschatten. Zulte Waregem is een stevige ploeg, ze hebben bovendien een thuisreputatie. Maar als we met dezelfde focus spelen als tegen Standard, is het haalbaar. Met deze ploeg mogen we niet in play-off 2 belanden. We kunnen met iedereen rivaliseren, het zou dan ook een enorme gemiste kans zijn om play-off 1 te missen." (RN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN