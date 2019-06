Exclusief voor abonnees Sterke Zander Van Orshoven bij mannen 3 03 juni 2019

00u00 0

Tennis toernooi Runkster

Het criteriumtoernooi van TC Runkster kreeg gisteren de 13-jarige Zander van Orshoven (Tennisdel Genk, 55 punten) als winnaar bij de mannen 3. Van Orshoven verraste in kwartfinale Evert van de Perre (70 punten) met 6-2, 3-6, 6-4, ging vervolgens met 6-4, 7-5 over Vincent Martens (65 punten) en versloeg in de eindstrijd Geelse-speler Bernd Croonenberghs (70 punten) met 6-1, 6-3. Met Emeline Moreaux mocht ook een speelster van Tennisdel Genk juichen bij de vrouwen. De 14-jarige Moreaux haalde het in een volledige Tennisdelfinale met 6-1, 6-1 van de 12-jarige Lina De Prins. In de vierde mannenreeks was Stijn Geutjens aan het feest. De speler van Smash Kermt versloeg in finale Giel Vossen (Heusden) met 6-4, 6-3. Deze week staat de eindfase van de toernooien van Berkenbos en Bocholt op de affiche. Demerstrand, Stevoortse en Tenkie Hasselt beginnen aan hun eerste week. Voor het sterrentoernooi van Tenkie (vier sterren mannen, een ster vrouwen) kan nog tot dinsdagavond worden ingeschreven. (WWT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis