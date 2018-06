Sterke Vormer net geen matchwinnaar bij Oranje-debuut 01 juni 2018

Het enthousiasme droop ervan af. Ruud Vormer heeft punten gescoord in zijn langverwachte debuut voor de Nederlandse nationale ploeg. Tijdens de oefeninterland tegen Slovakije zorgde de Gouden Schoen na zijn invalbeurt aan de rust meteen voor energie bij Oranje. "Debuteren op dertigjarige leeftijd... Hier had ik nooit aan gedacht eigenlijk", glunderde Vormer, die na de gelijkmaker van Quincy Promes een hoofdrol opeiste. De middenvelder van Club trok een indrukwekkende sprint van 60 meter bij een Nederlandse counter. Vanuit een scherpe hoek liftte hij de bal over de doelman, maar verdediger Hubocan voorkwam met een ultieme poging de 1-2. Wat later krulde Vormer van net buiten de zestien een tweede poging net een metertje over. Een laatste mogelijkheid eindigde op de Slovaakse doelman. "Ik had moeten scoren", besefte Vormer. "Volgende keer dan maar." Komende maandag dus tegen Italië? (VDVJ)

