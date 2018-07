Sterke start voor Young Red Dragons Volleybal 16 juli 2018

00u00 0

In de openingsmatch moesten de jonge Red Dragons nog harken voor een driepunter tegen Polen na een simpel begin. De zege gaf extra ademruimte tegen het op papier iets sterkere Frankrijk. De Belgen gaven een snelle voorsprong bijna uit handen in de openingsset, terwijl het in spel twee wel van begin tot eind domineerde. Desmet toonde zich met vijf punten de opvallendste pion. Aanvallend stuikte het nadien echter helemaal in mekaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN