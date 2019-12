Exclusief voor abonnees Sterke Jan zoekt sterk verhaal 26 Jan Jambon 26 december 2019

Minister-president van Vlaanderen. Voor een flamingant in hart en nieren zoals Jan Jambon (59) is het de mooiste der politieke jobs. De N-VA'er wil Vlaanderen doen schitteren als een parel, maar het is in die eerste maanden nog zoeken naar de Vlaamse blingbling. Besparingen in cultuur en in de gezondheidszorg zijn misschien nodig, maar tonen voorlopig het beeld van een hardvochtige ploeg. Dat er een besparing wordt aangekondigd en dan weer snel wordt teruggedraaid, zorgt voor het beeld van een labiele ploeg. Het verlagen van de klimaatambities toont het beeld van een ploeg die de ogen al eens afwendt van dat heilige noorden. En dat er in deze Vlaamse regering minder zou gekibbeld worden, dat beeld schoot Bart Somers als eerste aan diggelen. Sterke Jan is nog op zoek naar het sterke verhaal. Het tij kan nog worden gekeerd. En ja, 'Da gade gij bepalen', Jan Jambon. (IVDE)

