Sterke hikingbroek kan tegen een stootje

De Zweedse fabrikant Haglöfs noemt de Rugged Mountain Pant, waarvan zitvlak en kniestukken zijn gemaakt van waterdicht verstevigingstextiel, de 'sterkste wandelbroek' die op dit moment verkrijgbaar is. En het moet gezegd: deze uitstekende allrounder staat prima z'n mannetje in dicht struikgewas, en is toch soepel om te dragen. Dat komt omdat de trekkingbroek gemaakt is van een slijtvast materiaal, in combinatie met een lichte stretchstof zodat ze beweeglijk blijft. Zelfs in winterse omstandigheden blijft ze warm aanvoelen, ook na een paar uur in de buitenkou.

