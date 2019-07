Exclusief voor abonnees Sterke drank? Kreeft? Water en proteïnerepen, ja Bon Jovi kwam naar Werchter en bracht mee... 15 juli 2019

00u00 0

Hoe rock-'n-roll Bon Jovi op het podium is, zo sober gedraagt de band zich backstage. Dat ontdekten we bij een exclusieve rondleiding. Op hun 'rider', hun verlanglijstje voor de kleedkamer, staan geen flessen sterke drank of kreeft. De bandleden drinken voor de show gewoon water. "Enkel na hun optreden wordt er bier of wijn gedronken, maar voor of tijdens? Niet meer van deze tijd", vertelt manager Paul Korzilius. Om de batterijen op te laden, genieten Jon Bon Jovi en co. voordien wel graag van een massage. Op het menu? Een proteïnereep of twee, shotjes ginseng, "én een broodje met bacon en pindakaas, tegenwoordig onze 'guilty pleasure' voor elke show. Een echte traditie onder de mannen", lacht gitarist Phil X. Intussen legt de styliste snel het nieuwe leren jasje van Bon Jovi zelf in de plooi. Het enige wat de rocker moet doen, is zich erin laten hijsen. En zijn collectie gitaren? Die zijn allemaal netjes gestemd door zijn persoonlijke gitarentechnicus - een flink karwei met meer dan 20 exemplaren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis