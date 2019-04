Exclusief voor abonnees Sterk debuut voor Alcon 10 april 2019

00u00 0

Alcon, de wereldwijde nummer één inzake oogverzorgingsproducten, heeft een uitstekend beursdebuut achter de rug. Het aandeel startte zijn beursavontuur aan een introductieprijs van 55 Zwitserse frank. Dat was veel hoger dan verwacht en eindigde de dag op 58,05 frank. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op ruim 28,4 miljard Zwitserse frank of omgerekend 25,2 miljard euro. Alcon werd afgesplitst van het Zwitserse farmaconcern Novartis. Novartis-aandeelhouders kregen één aandeel Alcon per vijf aandelen Novartis.