Exclusief voor abonnees Sterk debuut van Niels Albert, pech voor Tom Boonen AUTOSPORT 07 oktober 2019

In Zolder was Niels Albert aan zijn debuut in de autosport toe, een deelname aan de 25 Uur VW Fun Cup niet te na gesproken. Albert deed het goed met een 9de en 16de plek in Nascar Elite 2 en een zege en een 2de plaats in zijn categorie. Tom Boonen daarentegen kende een rotrace in Belcar, een race die helemaal uitregende. Boonen ging al in de opwarmronde rond zijn as en was de rest van de race op achtervolgen aangewezen. De titel was al weg na zijn brand tijdens de 24U van Zolder en nu lijkt ook de kans op een eindpodium in Belcar weg. (JCA)