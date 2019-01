Steriel verband straks goedkoper én in supermarkt 28 januari 2019

Verschillende medische hulpmiddelen worden binnenkort beter beschikbaar voor patiënten en zorgverleners. Vandaag mogen ze enkel in apotheken verkocht worden, maar vanaf 7 februari zullen ook supermarkten en andere winkels dit mogen doen. Het gaat vooral over steriele materialen, zoals verbanden en sondes. "Dit zal de toegang tot deze producten verbeteren en de prijs verlagen", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Want die beperkte toegang houdt de prijs vaak kunstmatig hoog. De hulpmiddelen moeten daarbij voldoen aan dezelfde strenge criteria rond kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid als bij apothekers. De verkopers moeten ze zich op voorhand registreren bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, dat instaat voor de controle. (IVDE)

