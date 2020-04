Exclusief voor abonnees Sterftecijfers 17 april 2020

Iets we me ontzettend stoort in de berichtgeving omtrent corona is het feit dat alle overlijdens toegeschreven worden aan corona en dat er geen vergelijking wordt gemaakt met de 'normale' sterftecijfers van de vorige jaren, zonder corona. Het is enkel als je het verschil maakt tussen de twee cijfers dat je weet wat de impact is van Covid-19. Dit lijkt de essentiële logica zelf maar wordt haast nergens meegegeven in de media. Volgens de overheid waren er in 2016 jaarlijks 108.065 overlijdens. Dit zijn er 296 per dag ZONDER corona!

Paul Verbruggen

