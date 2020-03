Exclusief voor abonnees Stereophonics liggen onder vuur door concert in Cardiff 17 maart 2020

De Britse band Stereophonics ligt sinds zondag zwaar onder vuur. Aanleiding is hun concert in de Welshe hoofdstad Cardiff, dat ze ondanks het coronavirus gewoon lieten doorgaan. Op Twitter deelde de band een fragment waarop te zien is dat de 5.000 bezoekers in de volgepakte zaal luidkeels meezingen.

