Sterckx verbetert BR op EK Gewichtheffen 08 april 2019

De 16-jarige Nina Sterckx heeft zondag haar Belgisch record bij het trekken aangescherpt op het EK gewichtheffen in het Georgische Batumi. Ze lukte 82 kilogram. Vorig jaar op het WK had ze Ingeborg Marx' BR, dat dateerde uit 1999, met één kilogram verbeterd tot 81 kilogram. Sterckx, die deelnam in de olympische gewichtsklasse tot 55 kilogram, tilde in het stoten 101 kilogram omhoog. Het gewichtheftalent kwam zo uit op een totaal van 183 kilogram. Dat is een verbetering van haar persoonlijk record en het Europees record voor -17-jarigen, dat al op haar naam stond. Sterckx eindigde op de eerste plaats in de B-groep.

