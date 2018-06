Stephen Hawking binnen 3.500 lichtjaar te horen in zwart gat 16 juni 2018

Een stukje muziek met daarop een speech van kosmoloog Stephen Hawking is gisteren de ruimte ingestuurd. Om de wetenschapper, die een jaar geleden stierf, te herdenken, werden zijn woorden vanuit een ESA-station in Spanje naar een zwart gat gestraald. Hawkings bekendste onderzoek ging over zwarte gaten in ons heelal. Binnen ruwweg 3.500 lichtjaar zou het signaal moeten aankomen in zwart gat 1A 0620-00, al zal het "zeer, zeer zwak" zijn, zeggen ESA-wetenschappers. In de bewuste speech riep Hawking de mensheid op om "samen te werken om de planeet te redden". Hawkings as werd gisteren bijgezet in Westminster Abbey, naast de graven van Isaac Newton en Charles Darwin.