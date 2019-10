Exclusief voor abonnees Stephanie Clerckx wordt persoonlijke perschef 08 oktober 2019

00u00 0

Druk, druk, druk, rond Remco Evenepoel. En het zal er niet bepaald op beteren. "Ik ben het stilaan wel gewoon", klinkt het. "Alles wat mijn status met zich meebrengt, neem ik er met veel plezier bij. Ook de ruime media-aandacht. Gelukkig heb ik een team rond me dat me daar perfect in begeleidt. Zonder die mensen zou ik het allemaal niet kunnen managen." De bijhorende knipoog ging in Oostrozebeke uit naar... Stephanie Clerckx. De 35-jarige Antwerpse was de voorbije acht jaar algemeen communicatieverantwoordelijke bij (Deceuninck-)Quick.Step. Aan die samenwerking kwam inmiddels een einde. "Maar de ouders van Remco hebben me gevraagd of ik die job specifiek op hem zou willen blijven toespitsen. Héél graag, uiteraard." (JDK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen