Stemmen uit Amerika

Wordt het nog eens vier jaar Donald Trump of slaan ze straks in de VS een andere weg in? En mocht Trump herverkozen worden: wie zíjn die fans en waarom blijven ze stemmen voor een president die het niet altijd goed met hen voorheeft? Het zijn maar een paar van de dingen waarover Amerika-expert en VRT-correspondent Björn Soenens polst bij gewone Amerikanen in zijn vuistdikke nieuwe boek 'De lengte van een oceaan'. Tegelijk hard en vaak ontroerend mooi, tegelijk lyrisch en nuchter, en steevast opgetekend met een groot hart voor de verdeelde natie die hij nu al ruim drie jaar zijn nieuwe thuis noemt. "Dit land spuwt verhalen", luidt het in de inleiding. "Het is een onverzadigbare schepping vol ongeluk en geluk, vol schoonheid en wanstaltigheid. Ik kan niet anders dan erover schrijven." Ons geluk dat wij het keer op keer mogen lezen.

