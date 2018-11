Stemmen moeten herteld worden in Florida 12 november 2018

In de Amerikaanse staat Florida heeft staatssecretaris Ken Detzner zaterdag een hertelling van de stemmen voor de verkiezing van de gouverneur en een senator bevolen. Bij de tussentijdse verkiezingen van dinsdag haalde de Republikeinse kandidaat voor de senaat Rick Scott zo'n 12.500 stemmen meer dan Democraat Bill Nelson. Dat is goed voor een verschil van 0,15 procentpunten. De Republikein Ron DeSantis won de gouverneursverkiezing met 34.000 stemmen meer dan de Democraat Andrew Gillum, ofwel 0,41 procentpunten. De kieswetten in Florida verplichten tot een hertelling indien het verschil tussen twee kandidaten minder dan 0,5 procentpunten bedraagt. De resultaten van de hertelling moeten ten laatste tegen donderdag overgemaakt worden aan de lokale autoriteiten.

