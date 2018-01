Stelt Gents museum 'fake art' tentoon? 00u00 0

Fake news, dat kennen we allemaal dankzij Donald Trump. Maar in Gent hebben ze nu mogelijk te maken met fake art. Een groep zelfstandige experts en kunsthandelaars trekt de authenticiteit van 26 werken, vooral schilderijen, in twijfel die het Museum voor Schone Kunsten tentoonstelt. Het gaat om Russische avant-garde uit 1910 à 1920. Na recente schandalen met vervalsingen staat Russische modernistische kunst sowieso al in een slecht daglicht. De experts, die anoniem blijven, gebruiken nooit het woord 'vals', maar stellen dat het beter is de werken te verwijderen, zodat ze "niet langer het publiek dreigen te misleiden". Het museum benadrukt dat er grondig onderzoek is gevoerd naar de werken. Bovendien kreeg het de kunst in bruikleen, zonder enig commercieel belang. "Bij gebrek aan hard bewijs, is er geen reden om de werken weg te halen." (VDS)

