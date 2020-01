Exclusief voor abonnees Stella-flesje is voortaan groen: "Nochtans is bruin beter" 22 januari 2020

Stella Artois wordt binnenkort nergens meer gedronken uit een bruin flesje, maar wel uit een groen. Brouwerij Ab InBev verandert de look van haar Leuvense pilsbier om zich te kunnen onderscheiden van andere Belgische pilsjes. In het buitenland wordt het bier trouwens al langer uit een groen flesje gedronken. Aan de kwaliteit of smaak verandert er niets, belooft de brouwer. Nochtans is een bruin flesje beter, zegt biersommelier Sofie Vanrafelghem: "Vaak staat het bier in een supermarkt in rekken waar het fel wordt blootgesteld aan licht. Een groen flesje zal iets meer licht doorlaten dan een bruin exemplaar." Dat (zon)licht is nefast voor de houdbaarheid van bier. "Denk maar aan een pintje dat te lang in de zon heeft gestaan. Na een tijdje ruikt dat naar kattenpis. Hoe verser de pils, hoe beter." De nieuwe flesjes staan nu al in verschillende supermarkten. Ab Inbev laat verder nog weten de prijs van het bier niet te verhogen.

