Stelende poetsvrouw moet 41.000 euro terugbetalen 26 juni 2018

Een poetsvrouw uit Moeskroen die heel wat dure juwelen stal bij een klant uit het West-Vlaamse Marke moet liefst 41.000 euro terugbetalen aan haar slachtoffer. De dame merkte de diefstallen pas op toen ze één van haar sieraden aan een nichtje wilde schenken. Bij nader inzicht bleken véél juwelen verdwenen - kleinoden die de vrouw had gekregen van haar overleden echtgenoot. Toen ze dit meldde aan het poetsbureau, besloot de zaakvoerster het heft in eigen handen te nemen. Ze liet de werkneemster in haar eigen woning poetsen, maar niet voordat ze die had uitgerust met camera's. Op de beelden was te zien hoe de poetsvrouw ook bij haar lades opentrok en juwelen stal. Aan haar voormalige werkgeefster moet de dievegge 525 euro boete betalen. (AHK)

