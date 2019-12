Exclusief voor abonnees Stel uw vraag aan Marc Degryse en win een duoticket voor het gala 18 december 2019

Wie wint de Gouden Schoen? Wel, stel de vraag gerust aan Marc Degryse - en wie weet kunt u het daarna met uw eigen ogen zien. Naar aanleiding van ons jaarlijkse voetbalfeest kunnen onze lezers via onze site een videoboodschap insturen met hun vraag voor onze analist. Degryse, winnaar van de trofee in 1991, beantwoordt de tien beste inzendingen. Eén gelukkige winnaar krijgt ook duotickets voor het Gala van de Gouden Schoen op 15 januari in Puurs. Deelnemen kan via hln.be/vraagdegryse.

