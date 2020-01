Exclusief voor abonnees Stekker gaat er tot juli uit bij kernreactor Tihange 1 02 januari 2020

Op oudejaar is de stekker uit kernreactor Tihange 1 getrokken. Tot de zomer vinden er onderhoudswerken plaats, zo heeft uitbater Engie Electrabel gemeld. Het jaarlijks onderhoud van de op twee na minst krachtige reactor van het land vindt nu pas plaats omdat Tihange 1 in november en december moest bijdragen tot de bevoorradingszekerheid. Tegelijk met het onderhoud zullen er werken uitgevoerd worden in het kader van de levensduurverlenging met tien jaar. Electrabel heeft voor die verlenging van de centrales 1,3 miljard euro aan investeringen voorzien.