Stefan Mitrovic geopereerd aan enkel, WK in gevaar 28 februari 2018

Stefan Mitrovic heeft uiteindelijk toch een operatie aan de enkel ondergaan. De 27-jarige verdediger van AA Gent sukkelde voor Nieuwjaar al een tijdje met een pees in de voet. Op tweede kerstdag verergerde de blessure op het veld van Anderlecht. Alles was in gereedheid gebracht voor een transfer naar Saint-Étienne tijdens de winterstop, maar de verdediger faalde daar voor zijn medische testen, omdat hij niet meteen inzetbaar was door zijn voetblessure. Aanvankelijk dacht men Mitrovic in Gent met de nodige rust te kunnen laten herstellen. In januari viel hij zelfs nog even in tegen Club Brugge. Maar de blessure bleef de verdediger parten spelen, zodat een beslissing zich opdrong. Maandag onderging Mitrovic een artroscopie aan de enkel. Over enkele dagen mag hij al beginnen te revalideren, maar mogelijk komt het WK in het gedrang voor de Servische international. (RN)

