Stefan Everts verliest opnieuw vijf tenen 04 april 2019

Tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts (46) moet maandag vijf tenen laten amputeren. Dat is nog steeds een gevolg van een hevige malaria-aanval, die hij eind vorig jaar ternauwernood overleefde na een reis door Afrika. Daardoor verloor hij eerder dit jaar al een eerste teen. Nu blijken ook vijf andere tenen niet meer te redden. "Ze zijn aan de top helemaal zwart geworden", zo laat Everts weten. Dit weekend trekt hij ondanks de geplande ingreep toch nog naar Italië. Daar moet zijn zoon immers een wedstrijd rijden in Pietramurata. Meteen na de wedstrijd keert Everts zondag al terug naar België om maandag op tijd in het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven te zijn. (RTZ)

