Stefan Everts opnieuw naar ziekenhuis na infectie 23 februari 2019

Stefan Everts (46), die eind vorig jaar ternauwernood een malaria-aanval overleefde, is donderdag opnieuw opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. De tienvoudige wereldkampioen motorcross had een infectie opgelopen aan zijn rechtervoet. "Het is een wondje ter hoogte van de kleine teen. Om de vier uur moet ik een intraveneuze antibioticakuur volgen", liet Everts ons weten. In een persbericht had hij al verklaard dat het zeker geen nieuwe opstoot van malaria is.

