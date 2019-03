Stefan Everts nog altijd niet thuis 14 maart 2019

Ex-motorcrosser Stefan Everts ligt nog steeds in het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven. De 46-jarige Limburger onderging vorige week een teenamputatie omdat hij met een botinfectie aan zijn rechtervoet kampte. Hij riskeerde anders zijn voet te verliezen. De ingreep is goed verlopen, maar de tienvoudige wereldkampioen, die een malaria-infectie opliep tijdens een race voor het goede doel in het Congolese Lubumbashi, heeft nog om de zes uur een dosis antibiotica nodig om de infectie aan zijn voet te bestrijden. Hij hoopt volgende week naar huis te kunnen terugkeren. (VH)