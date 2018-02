Stefaan Fernande schreef hits voor onder meer Clouseau, Hadise en Yasmine: "Mijn missie: fans doen denken dat artiest het liedje schreef" Stefaan Fernande, de songwriter van onder meer Nobelprijs (Clouseau), Düm tek tek (Hadise) en Porselein (Yasmine) Brecht Herman

17 februari 2018

00u00 0 De Krant Zijn naam zegt u niets, maar zijn hits kent u uit het hoofd. Daarom krijgt Stefaan Fernande (51) een plaatsje in de Eregalerij van Radio 2 - als allereerste songwriter pur sang. "Maar als Koen Wauters een vol Sportpaleis voor mij laat applaudisseren, kruip ik onder mijn stoel."

Weinigen hebben de Vlaamse popgeschiedenis zo vormgegeven als Stefaan Fernande. Toch heeft geen van de nieuwsgierige wandelaars enig idee wie die man met onafscheidelijke pet is die op het strand van Middelkerke voor ons poseert. "Zo heb ik het graag", lacht Stefaan. "Ik wil niet bekend zijn. Het is achttien jaar geleden dat ik een interview gaf. Nu Radio 2 mij in de Eregalerij opneemt, weet ik dat het erbij hoort, maar voor mij hoeft het niet. Ik vind het een hele eer, maar de belangstelling daarrond is vooral leuk voor mijn familie." Hoewel hij sakkert op het zand dat in zijn ogen waait, houdt Stefaan van de zee. Jaren geleden kwam hij er toevallig wonen, nu kan hij de kust niet meer missen. "Ik moet in beweging zijn om nummers te maken: op de fiets, op de trein of al stappend. Tijdens een wandeling van Middelkerke naar Oostende heb ik de volledige tekst van 'Vliegtuig' van Clouseau bedacht - nog steeds een van de nummers waar ik het meest tevreden over ben."

Hoe bedenk je zo'n nummer 1-hit?

"Ik maak zelden bewust songs. Ik loop rond en plots ontstaat er een melodie of tekst. Veel songwriters waren oorspronkelijk muzikanten, die dan zijn beginnen te schrijven. Als ik één van hen in een interview hoor zeggen dat ze amper zestien waren toen ze hun eerste nummer schreven, denk ik 'sukkelaar, ik was zes jaar'. (lacht) Van Sinterklaas had ik een orgeltje gekregen, waarop ik melodieën probeerde na te spelen. Radionummers, maar ook Elvis Presley en Wim Sonneveld. Mijn moeder kocht rock-'n-rollplaten uit jukeboxen, terwijl mijn vader fan was van kleinkunst. Een paar jaar later begon ik op een nieuw Yamaha-orgel mijn eigen nummers volledig uit te werken. Ik kon wel partituren lezen, maar deed liever mijn eigen ding."

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN