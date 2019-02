Stef Bos brengt eerbetoon aan Marc Van Eeghem 28 februari 2019

00u00 0

Vanavond wordt het even muisstil in de studio van 'Van algemeen nut'. Presentator Steven Van Herreweghe stootte in het VRT-archief op een optreden van Stef Bos met twee opmerkelijke achtergrondmuzikanten: acteurs Peter Van Den Begin en Marc Van Eeghem, die in december 2017 overleed.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN