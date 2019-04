Exclusief voor abonnees Steenrijke Russen vluchten voor brexit en komen naar België 09 april 2019

Door de brexit willen heel wat steenrijke oligarchen uit Rusland, Oekraïne en Kazachstan verhuizen naar ons land. Vooral de onzekerheid rond fiscaliteit en visa in het Verenigd Koninkrijk zetten hen ertoe aan om een andere verblijfplaats te zoeken, en België blijkt een uitverkoren bestemming. Ignace Meuwissen, een Limburgse vastgoedmakelaar, is op dit moment voor voor 15 à 20 Russen en Kazachen op zoek naar een woonst. "Ik zocht aanvankelijk panden van 3.000 tot 5.000 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, maar die zijn er niet in België. Dus richt ik me nu op panden van 1.000 vierkante meter. De dames van die oligarchen moeten hun 500 paar schoenen ergens kwijt kunnen, hè."