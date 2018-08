Steenrijke Benetton-familie stond in voor onderhoud rampbrug 17 augustus 2018

Na de brugramp in Genua krijgt vooral de Benetton-familie, bekend van het modemerk en de Formule 1, de wind van voren. De steenrijke zakendynastie is de grootste aandeelhouder van Atlantia, het bedrijf dat de ingestorte snelweg uitbaat en onderhoudt. Op de beurs van Milaan kreeg Atlantia zware klappen. Hun aandeel zakte gisteren met maar liefst 22 procent nadat de Italiaanse regering bevestigd had dat ze de concessie van de Autostrade per l'Italia, een dochter van Atlantia, wil intrekken. De intrekking betekent voor het bedrijf een financiële ramp. Vorig jaar draaide het nog een omzet van net geen 6 miljard euro. (JEW)