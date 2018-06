Steelt mevrouw Vardy de show? 12 juni 2018

De mama van vier houdt wel van de aandacht. Rebecca Vardy, moeder van vier en vrouw van Leicesterspeler Jamie, is zelden ver weg van de headlines. In eigen land nam ze deel aan de realityshow 'I am a celebrity, get me out of here!' en duikt ze ook regelmatig op als panellid in 'Loose Women'. De foto's van haar huwelijk met de profvoetballer in 2016 werden verkocht aan hello! Magazine - een trouwceremonie met hoge gasten. Ook in Rusland, zo valt te horen, wil Rebecca in het oog springen. Als de queen van de Engelse WAGs? Om de veiligheid van haar en haar gezin te garanderen heeft mevrouw Vardy (36) een eigen beveligingsteam bekostigd. Volgens de tabloids wegens schrik na de politieke spanningen tussen Engeland en Rusland, maar in de omgeving van de speler klinkt een ander verhaal. Sinds een onverlaat haar in Engeland probeerde van de baan te rijden en haar voetbalgerelateerde beledigingen naar het hoofd slingerde, houdt een veiligheidsagent een oogje in het zeil. Op Ruby Mae (lingeriemodel en vriendin Dele Alli) en Annie Kilner (mevrouw Kyle Walker) na houden de meeste Engelse WAGs zich trouwens low profile. Katie Goodland, mevrouw Harry Kane, zou ook afzakken. (KTH)

