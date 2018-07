Steekvlam op foodfestival: vrouw (50) in levensgevaar 09 juli 2018

Een 50-jarige bezoekster van het gastronomische evenement 'Brilliant Foodies' in het Antwerpse Felixpakhuis is gistermiddag levensgevaarlijk gewond geraakt door een steekvlam. Het liep mis toen de uitbaters van een falafelbar de brandstof wilden bijvullen om hun gerechten warm te houden. De tanks waren te warm, waardoor de brandstof onmiddellijk vuur vatte. De twee standhouders raakten verbrand aan de armen. Een vrouw die toevallig passeerde, was er veel erger aan toe: zij raakte gewond aan het gezicht en lichaam en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het foodfestival werd onmiddellijk stopgezet. (BSB)