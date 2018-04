Steekpartij tussen vluchtelingen die vechten om plaats in truck 19 april 2018

Bij een schermutseling op de snelwegparking langs de E17 in Waasmunster zijn gisterochtend twee vluchtelingen neergestoken. Ze maakten deel uit van een groepje van vier uit Ethiopië en wilden in de laadruimte klauteren van een geparkeerde vrachtwagen, maar daar zaten al andere vluchtelingen in. Die wilden hun plaats niet afstaan en het kwam tot een vechtpartij. Er werd een mes getrokken en twee Ethiopiërs liepen diepe steek- en snijwonden op. Ze sloegen op de vlucht. Buurtbewoners sloegen rond half drie alarm toen ze lawaai hoorden en vier personen op hun oprit zagen zitten. Eén van hen lag naast de auto, de andere naast de brievenbus. Ze werden met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket onderzoekt de zaak. (PKM)

