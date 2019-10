Exclusief voor abonnees Steekpartij Manchester bestempeld als terreur 12 oktober 2019

De man die gisteren opgepakt werd nadat hij mensen had verwond met een mes in het Britse Manchester, wordt officieel verdacht van een terroristische daad. Het zou gaan over een 41-jarige Brit met Afrikaanse of Aziatische roots. Over zijn precieze motief is er nog geen duidelijkheid, maar de politie gaat er wel van uit dat hij in zijn eentje handelde. De feiten speelden zich af in een winkelcentrum in het centrum van de stad. Volgens de Manchester Evening News stak hij drie willekeurige passanten neer. Eén van hen was er erg aan toe. (GVV)