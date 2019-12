Exclusief voor abonnees Steekpartij Den Haag: geen terroristisch motief 02 december 2019

00u00 0

De 35-jarige man die vrijdagavond in Den Haag drie tieners neerstak, had geen terroristisch motief. Dat meldt de politie na een eerste verhoor. Waarom hij zo tekeerging, is nog niet bekend. De man werd zaterdagmiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Hij heeft geen vaste verblijfplaats. De drie tieners - een jongen van 13 en twee meisjes van 15 - zijn inmiddels weer thuis nadat ze in het ziekenhuis behandeld werden voor hun verwondingen. De drie kenden elkaar niet. (SRB)