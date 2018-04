Steeds vaker met vliegtuig naar Frankrijk 12 april 2018

Een derde van de Belgen die naar Frankrijk reizen, kiest voor de bekende badsteden aan de Azurenkust of de Provence. En voor dat tripje nemen we steeds vaker het vliegtuig, merkt TUI Fly. "Voor de Belgen is Frankrijk al jaren het populairste vakantieland en een plek waar ze verschillende keren per jaar heen willen, ook voor kortere verblijven of zelfs weekends. Maar voor een kort verblijf met de wagen naar het zuiden rijden: dat duurt voor velen te lang." De luchtvaartmaatschappij verhoogt daarom haar capaciteit voor komende zomer. Vanaf eind juni vertrekken elke week acht in plaats van zes TUI-vluchten richting Frankrijk. Naast de routes van Charleroi naar Nice en Toulon en van Oostende naar Nice wordt het dan ook mogelijk om in Antwerpen het vliegtuig naar Toulon te nemen.

