Steeds minder zittenblijvers 13 april 2019

00u00 0

Het aantal leerlingen dat minstens één jaar moet overdoen, is gedaald in Vlaanderen. Vijf jaar geleden liep nog één op de zes leerlingen van het lager onderwijs zogenaamde schoolse vertraging op. Nu is dat één op de acht. In het secundair onderwijs is er een daling van één op de drie naar één op de vier. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Schoolse vertraging betekent niet noodzakelijk dat een leerling moest blijven zitten. Ook ziekte en pas later aan de schoolcarrière kunnen starten, werden meegerekend. Crevits is tevreden over de cijfers, zeker omdat twee weken geleden nog bekend raakte dat het aantal jongeren dat het onderwijs verlaat zonder diploma stijgt. Vaak hebben zij ook één of meerdere jaren achterstand opgelopen.

