Steeds minder woninginbraken dankzij alerte burgers

Het aantal woninginbraken in ons land blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Franky Demon opvroeg bij bevoegd minister Jan Jambon (N-VA). "Het aantal inbraken daalde van 67.103 in 2015 naar 56.215 in 2016", weet Demon. "Een daling met 16% en die trend zet zich in 2017 door. Tijdens de eerste drie maanden waren er slechts 13.668 inbraken." De dalende trend is het gevolg van de preventieacties door de lokale politiezones en de oprichting van tal van buurtinformatienetwerken waardoor alerte burgers snel verdachte gedragingen melden bij de politiediensten. Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste inbraken overdag gebeuren. "Logisch", vindt Demon. "Dan is men gaan werken of een hobby uitoefenen. Bovendien is het risico op een inbraak het grootst op vrijdag of zaterdag omdat dat net ook dagen zijn waarop mensen vaak iets buitenshuis plannen." (KSN)

