Exclusief voor abonnees Steeds minder wintertransfers 21 januari 2020

00u00 0

't Is te opvallend om toeval te zijn. Als we het aantal transferbewegingen van de laatste vijf wintermercato's vergelijken, zien we een duidelijk dalende tendens. Met nog tien dagen te gaan, telden we deze maand slechts 63 transferbewegingen over de 16 eersteklassers, of gemiddeld minder dan 4 transfers (in- en uitgaand) per club. De voorbije winters was dat telkens minstens dubbel zoveel, met het seizoen 2015-2016 als uitschieter met liefst 183 transfers in januari, of exact drie keer zoveel als deze winter. (MVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis