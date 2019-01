Steeds minder studenten willen leraar worden -20% voor kleuter- en lager onderwijs Astrid Roelandt en Isolde Van Den Eynde

09 januari 2019

05u00 0 De Krant Steeds minder studenten beginnen aan de opleiding tot leerkracht. Bij de toekomstige kleuterleiders en leraren lager onderwijs is er zelfs een daling van 20% in twee jaar tijd.

Vlaanderen kampt met een groot tekort aan leerkrachten, en voorlopig is er weinig beterschap op komst. In het schooljaar 2014-2015, aan het begin van deze legislatuur, startten nog 10.512 studenten aan een lerarenopleiding. Twee jaar later waren dat er nog maar 9.055, een daling met 13,9%. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De grootste daling zien we bij de opleidingen voor het lager (20%) en kleuteronderwijs (19,4%). In het secundair onderwijs is er een daling van 'slechts' 5%. En dat terwijl de vraag naar leerkrachten alleen maar toeneemt.

Volgens Vandenberghe blijft ons onderwijs kampen met een torenhoog imagoprobleem. “Nochtans was het aantrekkelijker maken van het beroep één van de grote werven van minister Crevits”, aldus de sp.a'er. “Maar ze heeft zich de voorbije jaren vooral getoond als de 'minister van projectjes', terwijl er structurele hervormingen nodig zijn. We staan verder af van een oplossing dan vier jaar geleden. De onderhandelingen over het lerarenloopbaanpact liggen stil. Ik vrees dat daar niets meer van komt.”

Crevits noemt de kritiek onterecht. “We hebben een verplichte niet-bindende toelatingsproef ingevoerd, omdat te veel studenten niet afstudeerden.” Het aantal studenten dat jaarlijks afstudeert daalt inderdaad maar licht, ondanks de lagere instroom. “Elke startende leerkracht zal begeleiding krijgen, we zorgen voor minder administratie en binnenkort lanceren we een campagne om het beroep in de verf te zetten. We hebben al enorme hervormingen goedgekeurd. Natuurlijk is er nog werk, maar verkiezingskoorts helpt ons ook niet verder.”