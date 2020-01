Exclusief voor abonnees Steeds minder rokers in Vlaanderen 10 januari 2020

00u00 0

Het aantal rokers is in Vlaanderen fors gedaald. 12% van de Vlamingen zei in 2018 nog minstens één sigaret per dag op te steken, terwijl dat in 2001 nog 20% was. Het percentage occasionele rokers is sinds 2001 minder of meer stabiel gebleven. In totaal zweert nog 16% van de bevolking bij (dagelijks of af en toe eens) tabak. Dat blijkt uit de gegevens van Statistiek Vlaanderen. "Goed nieuws voor onze longen", reageert Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) op Twitter.