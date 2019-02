Steeds minder jongeren met 'leercontract' 18 februari 2019

00u00 0

Steeds minder jongeren stappen in het systeem van de leertijd, het opleidingssysteem dat focust op leren op de werkvloer. In 2014 volgden 3.377 jongeren een leertraject, maar vorig jaar ging het nog slechts om 1.158 jongeren. Via de leertijd kunnen sommige jongeren die schoolmoe zijn toch een diploma halen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA), die de cijfers heeft opgevraagd, dringt aan op een actieplan en kijkt daarvoor naar Syntra Vlaanderen. "Zo'n actieplan is dringend nodig om het aantal jongeren in de leertijd niet te laten dalen in richtingen waarvoor geen duaal aanbod bestaat. Wij wachten immers al enige tijd op concrete actie van Syntra."