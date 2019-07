Exclusief voor abonnees Steeds minder Belgen nemen tijdskrediet 30 juli 2019

Het aantal Belgen dat een beroep doet op tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof staat op het laagste peil in jaren. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. In juni kregen 246.212 Belgen een zogenaamde 'onderbrekingsuitkering'. Dat zijn er bijna 7.000 minder dan het jaar voordien. Het maandgemiddelde ligt dit jaar tot nog toe op 250.275. Dat is het laagste gemiddelde sinds 2009 - toen hadden 252.429 Belgen per maand recht op zo'n uitkering.

