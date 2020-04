Exclusief voor abonnees Steeds minder apotheken 25 april 2020

Het aantal echte apotheken in België neemt jaar na jaar af. Zoveel blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Sirius Insight. Telde ons land in 1999 nog 5.277 stenen apotheken, dan waren dat er vorig jaar nog 4.870. Ondanks deze daling van 8% blijft België een van de Europese landen met het hoogste aantal apotheken: gemiddeld 1 per 1.841 inwoners. Voor alle Belgen ligt de dichtstbijzijnde apotheek gemiddeld op amper 1 kilometer (!) van hun woning. De gemeente met het hoogste aantal apotheken in ons land is Knokke-Heist: 25 voor in totaal 33.097 vaste inwoners. Dat maakt 1 apotheek per 517 inwoners, terwijl de Waalse gemeentes Bertogne en Daverdisse, en het Limburgse Herstappe er geen enkele op hun grondgebied hebben. (StV)

