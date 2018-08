Steeds meer zelfstandigen kunnen belastingen niet betalen 09 augustus 2018

Lang niet alle ondernemers plukken de vruchten van de economische groei. In vier jaar tijd is het aantal zelfstandigen dat een afbetalingsplan heeft voor z'n personenbelasting gestegen met 5%, van 26.522 in 2013 naar 28.077 in 2017. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) kent de verklaring: "Heel wat zelfstandigen hebben tijdens de crisisjaren hun reserves opgebruikt om hun bedrijf draaiende en hun personeel werkende te houden en kregen de laatste jaren een terugslag. Daarnaast speelt ook de beperkte financiële geletterdheid van een aantal zelfstandigen een rol", zegt woordvoerder Sven Nouten. "Het is één van de kernproblemen die geconstateerd werden door Boost2Success, een project van NSZ en de Vlaamse regering om ondernemers gratis te adviseren en te coachen. We raden alle ondernemers aan om zich te laten bijstaan en doorlichten. Levenslang leren is ook voor hen een must." (YDS)

