Steeds meer zelfstandigen in geldnood 11 juni 2018

Het aantal zelfstandigen dat aan de deur klopt bij de vzw Dyzo, een organisatie in Vlaanderen die vooral focust op schuldhulpverlening voor zelfstandigen, zit in stijgende lijn. Het aantal aanmeldingen steeg van 2.264 in 2014 tot 2.989 vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). "Ondanks de dalende faillissementen en de stijgende conjunctuur, zijn er steeds meer zelfstandigen in nood", zegt Bothuyne. "De armoede onder zelfstandigen was nooit zo groot: liefst 12% heeft een inkomen onder de armoededrempel."

