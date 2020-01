Exclusief voor abonnees Steeds meer werklozen keren terug naar schoolbanken 29 januari 2020

Een recordaantal werklozen volgt momenteel een studie, met behoud van hun uitkering. In de eerste 10 maanden van 2019 kregen 3.542 werklozen toelating om een studieleerplan aan te vatten zonder dat ze hun vervangingsinkomen zouden verliezen. Dat zijn er al meer dan de 3.465 in heel 2018. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) op een vraag van Guy D'haeseleer (VB). In Vlaanderen geeft de VDAB zo'n toestemming als het gaat om een door haar erkende opleiding die leidt naar een knelpuntberoep. Ook voor studies hoger onderwijs in het buitenland kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling worden verkregen. De meeste vrijstellingen werden toegekend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (590), gevolgd door de arrondissementen Luik (381) en Antwerpen (252).

