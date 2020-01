Exclusief voor abonnees Steeds meer studentenprotest over examens 08 januari 2020

817 studenten trokken vorig jaar naar de Raad voor Betwistingen over studievoortgangsbeslissingen (de vroegere Raad voor Examenbetwistingen). Dat zijn er 120 meer dan in 2018. De raad is er voor studenten die willen protesteren tegen hun examenresultaten, maar ook voor studenten die hun inschrijving geweigerd zien of wier diploma niet gelijkgeschakeld wordt. De meeste dossiers gingen over het leerkrediet - bijvoorbeeld over gevallen waarbij men door ziekte niet heeft kunnen deelnemen aan examens.

